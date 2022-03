La police de Liège informe qu'un camion est actuellement (depuis 15 h 30) en panne dans le tunnel qui relie le boulevard de Froidmont et le quai Mativa, au pont Albert 1er.

Cela rend la circulation très compliquée dans ce tunnel sous la Dérivation. La bretelle d'accès au tunnel via le quai Mativa est fermée. Le trafic est dévié en surface via le pont de Huy. La bretelle d'accès via le boulevard de Froidmont reste ouverte, mais la circulation ne s'effectue que sur une seule bande dans le tunnel. Le secteur est à éviter.