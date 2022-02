Le député-bourgmestre de Crisnée Philippe Goffin (MR) a montré mercredi une certaine impatience à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) en commission adhoc de la Chambre à propos de la gestion de la problématique de la transmigration et du sort réservé aux personnes de passage en Belgique. Le sujet déjà abordé à plusieurs reprises, notamment par rapport au camp de migrants situé au niveau d'un talus de l'autoroute E-40 Bruxelles-Liège, à Fexhe-le-Haut-Clocher.

"Ces dernières semaines, j'ai posé plusieurs fois la question à différents ministres et mes collègues l'ont également fait au gouvernement wallon auprès du ministre Henry. Je ne comprends pas comment on peut faire semblant de ne pas être au courant de la récurrence du problème. Les ministres disent qu'un travail est effectué, mais nous ne constatons pas d'avancées ", a fustigé Philippe Goffin dont la commune a ouvert durant un temps les portes de l'ancienne maison communale aux migrants.

Pour le député-bourgmestre libéral francophone, "la façon dont la migration est gérée par le fédéral est un échec".

Avec d'autres bourgmestres, comme Jacques Chabot (Waremme-PS) et Manu Douette (Hannut-MR), un courrier a notamment été rédigé lors de la conférence des élus de l'arrondissement de Huy-Waremme (Meuse-Condroz-Hesbaye).

Le maïeur de Crisnée souhaite tirer la sonnette d'alarme et s'interroge sur la mise sous silence de ce débat.

"Il y a trois catégories : les personnes qui ont le droit d'asile, celles qui reçoivent un ordre de quitter le territoire et celles qui sont de passage pour se rendre ailleurs. La Belgique est un carrefour pour toute une série de destinations, dont la Grande-Bretagne, et on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Où sont toutes les personnes qui condamnaient la politique migratoire de Théo Francken il y a quelques années?", a-t-il lancé.

À Fexhe-le-Haut-Clocher, cela fait plus de deux ans que la commune est confrontée aux difficultés liées à la présence de transmigrants.

"Lorsque le temporaire devient définitif, nous ne sommes plus en position d'agir. Nous ne disposons pas des moyens permettant de gérer ce sujet et cela nous est impossible d'aider les personnes présentes dans le camp. Elles vivent dans des conditions déplorables et c'est au fédéral de prendre ses responsabilités. Cela a assez duré", a enchéri le bourgmestre MR de Fexhe-le-Haut-Clocher, Henri Christophe.

La problématique est identique à celle rencontrée du côté de Waremme ou Tournai. Le député-bourgmestre crisnéen avance donc des propositions alternatives pour tenter de faire face au problème: "Nous pourrions imaginer un statut provisoire pour les transmigrants avec un titre délivré pour quelques mois leur permettant de traverser le pays. Cela rejoindrait la réalité du terrain et assainirait la situation, car ce serait une réponse humanitaire et responsabiliserait les migrants".

Philippe Goffin a l'intention de continuer à mettre ce débat sur la table jusqu'à ce que les discussions avancent enfin.