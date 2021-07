Le spectacle était particulièrement désolant, ce samedi matin aux abords des campings permanents de l’Ourthe. Ici en effet, entre Esneux et Tilff, ils sont nombreux à résider dans des habitations sommaires, des caravanes, des bungalows, de petites maisons sur pilotis… Ces citoyens sont des habitués des inondations bien sûr le niveau des campings étant souvent plus bas que l’Ourthe, rivière capricieuse et alimentée par l’Amblève. Mais cette fois, la force déchaînée par la montée des eaux était au-dessus de toutes les prévisions… Ils nous racontent ces terribles moments.