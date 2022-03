Habituellement, en mars, on attire l'attention sur l'importance du dépistage du cancer colorectal (cancer du côlon et du rectum) sachant qu'il constitue la deuxième cause de décès par cancer en Belgique... En effet, pas moins de 4 000 décès sont recensés par an! Ce cancer, dont plus de 9 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans notre pays, touche 1 personne sur 20!

Aussi, afin d'attirer l'attention du grand public, six hôpitaux de la province de Liège (CHU, Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye, CHR Verviers, Hôpital de la Citadelle, CHR de Huy et Groupe santé CHC) se sont associés pour organiser, ce jeudi 10 mars, une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Des flyers seront ainsi distribués aux personnes ciblées par cette action qui se rendent ce jour dans les hôpitaux participants. Il leur sera également proposé de réaliser gratuitement un test de dépistage.

Quel est le public cible? Les personnes âgées de 50 à 74 ans. Au-delà de 74 ans, il est recommandé de passer une colonoscopie (examen endoscopique du côlon) sans effectuer au préalable de dépistage.

"Le cancer colorectal est généralement précédé de l’apparition de lésions bénignes, appelées polypes. Un dépistage régulier permet soit de repérer les polypes, soit de détecter le cancer à un stade précoce. Les chances de guérison varient fortement selon le moment du diagnostic : 50 % en moyenne, 90 % pour un cancer débutant (stade 1) et presque 100 % au stade in situ", précise-t-on au CHU de Liège, où l'on relève que l'on "a pu observer une baisse de la mortalité par cancer colorectal de 25 % chez les personnes dépistées".

Ce dépistage est simple et facile à réaliser puisqu'il consiste à détecter la présence de sang dans les selles. Il suffit dès lors de prélever un échantillon de selles au moyen d’un bâtonnet et de l'envoyer gratuitement, dans l'enveloppe remise à cet effet, au CCR (Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) par la poste. Les résultats seront alors communiqués au médecin généraliste dans les quinze jours.

En cas de résultat positif (lequel ne signifie pas nécessairement qu’il y a un cancer), le patient sera invité à passer une colonoscopie endoscopique. Ce test est à réaliser tous les deux ans.

A noter qu'il est également possible de demander un test de dépistage via le site Internet www.depistagecancer.be/kit.