La Fédération liégeoise de cancérologie digestive (FLCD) organise, ce jeudi 12 mars, dans 8 hôpitaux liégeois une journée de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal… un dépistage qui peut sauver des vies. Le saviez-vous en effet, "le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en Belgique, tant chez les hommes que chez les femmes", indique-t-on à la FLCD, "Pourtant, un simple dépistage permet de le détecter rapidement et d’obtenir un taux de guérison de plus de 90 %."

"Le cancer du côlon, c’est 8 500 nouveaux cas chaque année et 4 000 décès annuels. Mais ce bilan n’est pas une fatalité. Lorsqu’il est dépisté tôt, il se guérit donc dans plus de 90 % des cas", explique le docteur Ghislain Houbiers, président de la LFCD.

La solution… le dépistage donc. Comme le précisent encore les spécialistes, la particularité du cancer colorectal est qu’il débute dans un polype après environ une dizaine d’années d’évolution. "Découvrir un polype et l’enlever lors d’une colonoscopie qui dure 20 minutes a donc un avantage majeur : cela permet d’éviter le développement d’un cancer." En outre, "ce dépistage a donc d’autant plus de sens et surpasse en efficacité les dépistages des autres cancers", poursuit le docteur Ghislain Houbiers.

Aujourd’hui, un test de dépistage est déjà proposé par la Région wallonne. Il consiste à détecter la présence de sang dans les selles, en prélevant un échantillon de celles-ci à l’aide d’un bâtonnet de la taille d’un cure-dent. Il se réalise à la maison en toute intimité. L’échantillon doit être envoyé au centre de dépistage par la poste dans une enveloppe fournie et préaffranchie. Le résultat est envoyé dans les 15 jours qui suivent. Le test s’adresse aux femmes et aux hommes entre 50 et 74 ans, sans symptômes digestifs et sans antécédent, dans la famille proche, de cancer du côlon ou de polypes du côlon. Il doit être réalisé tous les 2 ans.

Les hôpitaux qui participent à cette journée sont les suivants : CHC, CHU, CHR de la Citadelle, Centre hospitalier Bois de l’Abbaye, CHR Huy, CHR Verviers, Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy et Clinique André Renard.