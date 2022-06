Quelques degrés en plus, voire de trop… et c’est toute une ville qui craint le pire. D’ici la fin de la semaine en effet, les températures vont continuer à grimper sous nos latitudes, raison pour laquelle les autorités locales se préparent à gérer des situations d’urgence qui, en ville, sont souvent plus nombreuses qu’en périphérie, la faute à une configuration urbaine propice aux "îlots de chaleur".

Ce jeudi, les autorités communales liégeoises ont donc diffusé un message qui s’adressait à l’ensemble de la population, avec quelques conseils pratiques mais aussi "la localisation des points d’eau potable 💧 mis gratuitement à votre disposition".

11 bornes de juin à octobre

Depuis plusieurs années en effet, lors de la période estivale, de juin à octobre, la Ville de Liège met plusieurs points d’eau potable gratuitement à la disposition du grand public. "Avec le retour des beaux jours et après analyse de risques de la CILE, les 11 bornes à boires sont remises en service", ont confirmé les autorités.

Au regard de la crise sanitaire dont nous sortons néanmoins, il est demandé au public "d’être attentif et respectueux des mesures de précaution destinées à éviter la propagation du virus Covid-19" - il est par exemple demandé de ne pas boire directement à l’embout du point d’eau ou de noyer cet embout dans un récipient ou les mains ; tout comme il est recommandé de laisser couler l’eau une dizaine de secondes "pour une meilleure qualité".

Les fontaines et points d’eau accessible se trouvent notamment dans le parc de la Boverie, près de l’îlot Saint-Georges, en haut de la rue Monulphe (quartier Saint-Laurent), rue Pierreuse, rue Sainte-Marguerite, esplanade Saint-Léonard, place Vivegnis, rue Mosselman et rue Morinval (quartier Saint-Léonard) ou encore dans les parcs Comhaire et Sainte-Agathe ainsi qu’au niveau du square de l’avenue Albert 1er (Grivegnée).

À noter que les fontaines Montéfiore situées en Neuvice, en Roture, rue sur les Foulons, Quai de Gaulle, à Péralta et la borne à boire de la place de l’Yser restent fermées.

La différents points d’eau potable ainsi que les fontaines donnant accès à de l’eau potable sont à découvrir sur le site de la Ville de Liège (cartographie) : https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/sante/points-deau-potable...