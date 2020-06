Celui qui se promènera dans le quartier des Guillemins d’ici quelques années devrait, à coup sûr, ne plus reconnaître le quartier qu’était celui de la gare au début de ce siècle… et pour cause. Après la construction de la nouvelle gare Calatrava en effet (inaugurée en 2009) les projets immobiliers se sont succédé et se succèdent encore dans ce "coin" de Liège, passé littéralement du XXe au XXIe siècle. Après l’esplanade, la tour des Finances, le centre de Design et en attendant le projet Paradis Express (au pied de la tour des Finances), l’intercommunale Ecetia vient de lancer l’appel à projets pour le site Balteau, du nom de cette entreprise jadis installée entre les rues de Serbie et Paradis, fermée dans les années 60 et rachetée par la ville. Un terrain de 8 500 m² qui a fait l’obje