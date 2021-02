Les deux victimes n'ont pas été blessées mais sont toutefois fortement choquées.

Un homme, non identifié, a commis un car-jacking ce samedi après-midi à Herstal. Sur le coup de 14 heures en effet, deux dames d'une cinquantaine d'années se sont rendues au magasin Optica situé rue Arnold Delsupexhe et, en rentrant dans leur voiture, elles ont été agressées par un malfrat. Ce dernier, muni d'un bonnet et d'un masque, était aussi armé. Il a braqué les deux quinqagénaires afin de s'emparer du véhicule de marque Citroën. Il a alors pris la fuite à bord de celui-ci. Ce samedi soir, il était toujours recherché.