Mercredi 15 décembre, lors de la réunion de la Fédération des Elus locaux au Parc Ecolys à Suarlée, Caroline Cassart-Mailleux a été nommée Présidente de ladite Fédération. Elle sera la première à remplir cette fonction.

Les nouveaux statuts du MR le prévoyait mais personne n'avait encore pris cette place pourtant nécessaire à la bonne circulation des informations entre tous les mandataires MR.Caroline Cassart-Mailleux, élue au sein du parti libéral depuis 2000, a dès lors accepté d'être celle qui sera le relais entre les élus locaux - qu'ils soient bourgmestres, échevins, conseillers communaux ou du CPAS - et le parti.

"C'était d'ailleurs une demande très forte de élus: celle d'avoir une personne de contact pouvant faire remonter des problématiques rencontrées sur le terrain vers le parti ou, à l'inverse, celle de faire descendre des informations, de donner une ligne de conduite éventuelle, pour mieux aider et aiguiller les élus dans leur fonction quotidienne, explique-t-elle. Je suis très fière et c'est un réel honneur pour moi d'avoir été choisie pour remplir cette fonction et promets de la dynamiser au mieux en permettant l'échange d'idées et l'organisation de débats sur des sujets importants comme les zones de police, les zones de secours, ou encore la transcommunalité."

Concrètement, il s'agira, pour la députée-bourgmestre, d'organiser au moins 6 réunions par an pour rencontrer les élus libéraux des quatre coins de la Wallonie et leur permettre d'échanger et d'émettre des idées pour améliorer les conditions dans lesquelles ils remplissent leur fonction.