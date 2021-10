Une véritable recrudescence des faits de violence a malheureusement été constatée, ces dernières semaines, dans les ruelles du Carré de Liège, quartier festif particulièrement fréquenté par la jeunesse liégeoise. Face à ce constat, la police de Liège a annoncé avoir renforcé ses effectifs et ce, "pour rassurer les fêtards et assurer l’ordre public". Ce week-end par ailleurs, une importante opération de contrôle a été menée dans les rues du Carré. Elle a donné lieu à 29 arrestations.

Au total en effet, "une cinquantaine de policiers uniformés et non-uniformés ont été mobilisés dans et autour du Carré ainsi que sur les chemins de retour des fêtards", a indiqué la police de Liège. "De nombreux services étaient impliqués : Paix publique, Service Interventions, Brigade canine, PAB, Brigade judiciaire et TFZ (task force zonale)".

De cette opération, il ressort que 83 contrôles d’identité ont été effectués et que 29 personnes ont finalement été arrêtées. On dénombre 12 arrestations administratives pour séjour illégal, 14 arrestations administratives pour trouble à l’ordre public, 1 arrestation administrative pour ivresse publique et 2 arrestations judiciaires (non rentrés de congé pénitentiaire).

Kidnapping

Pour rappel, de nombreux faits de violence ont été constatés ces dernières semaines dans le quartier du Carré qui, depuis la rentrée, voit revenir un public plus nombreux et ce, après une période particulièrement calme liée au confinement et à la crise du Covid.

Début septembre, une bagarre violente impliquant une vingtaine de jeunes avait été constatée par la police et, début octobre, la police a fait savoir que des faits de kidnapping étaient organisés par des malfrats, au départ du Carré. Cette bande, qui a été démantelée, écumait les rues et les bars du Carré, kidnappait des personnes isolées, les tabassait avant de les délester de leur argent, cartes bancaire et autres biens de valeur... avant de les abandonner sur le bord de la route...

De son côté ce lundi, la police de Liège a insisté sur les conseils de prévention à faire circuler : "maîtrisez votre consommation d’alcool, elle vous rend vulnérable ; gardez vos consommations à vue d’œil en permanence afin d’éviter tout ajout de drogue ; veillez les uns sur les autres ! Ne laissez jamais un pote en arrière, quittez le Carré ensemble ; privilégiez les transports en commun ou les taxis pour regagner votre domicile ; si vous êtes victime d’un fait, appelez le 101 et n’hésitez jamais à porter plainte"…