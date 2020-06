Nous l’annoncions ce jeudi, la réouverture des cafés dans le festif quartier du Carré s’annonce compliquée. Tout simplement car les conditions de réouverture sont ici difficiles à rencontrer : distance de 1,5 mètre à respecter, clients assis à table, pas plus de dix par table,… À la demande de l’association HoreCarré, représentant les tenanciers du quartier, une rencontre a été organisée avec les autorités liégeoises. Et sur base de la rencontre que le Bourgmestre a eue avec le Président de l’ASBL, le Collège a acté la position commune des exploitants de bars du Carré de ne pas rouvrir avant le 22 juin. "Le Collège salue cette position responsable et remercie les exploitants aux côtés desquels il continuera à évaluer la situation et les conditions dans lesquelles une reprise des activités pourrait avoir lieu" , a indiqué le mayeur.