Liège Le Conseil de la Nuit a donné ses recommandations aux élus politiques.

Nous l’évoquions voici quelques semaines : l’idée de fermeture des commerces Horeca à une heure fixe, dans le quartier festif du Carré à Liège, fait son chemin.

En effet, alors que des villes comme Huy ou Visé ont déjà voté ce nouveau règlement de police, obligeant les établissements Horeca à fermer à une heure "limite" (en l’occurrence 2 heures du matin), l’idée est désormais discutée à Liège. Et même si le monde de la nuit a déjà marqué sa grande réticence, les discussions sont loin d’être abandonnées… Une certitude toutefois, les autorités locales assurent ne pas vouloir trancher sans concertation.

Cette semaine en effet, le Conseil de la Nuit mis en place à Liège - qui réunit l’Horeca, des élus politiques locaux, des représentants de la police, des pompiers mais également le Plan de prévention et des membres des échevinats du Commerce et de la Propreté - a remis ses recommandations annuelles. Si aucune décision n’est prise à l’égard d’une éventuelle heure de fermeture, on comprend que le débat se poursuit.

"Si la reprise de la vie festive est à la hauteur de la réputation de la Cité ardente, les problèmes de sécurité ont également