La commune d’Olne a désigné le groupement "Baguette/Bodarwé/Joly/FAS Services" comme nouvel exploitant pour la carrière du Bay Bonnet, qui vient clôturer cet important dossier.

Pour rappel, la commune est devenue propriétaire du site suite au rachat réalisé auprès d’Arcelor Mittal Belgium pour l’euro symbolique.

Dans ce cadre, le conseil communal avait décidé à l’unanimité fin 2019, de lancer une procédure de mise en concurrence avec une publicité européenne pour désigner un nouvel exploitant "avec un cahier des charges strict". Trois offres ont été déposées. À l’issue de l’évaluation de celles-ci, le collège communal a décidé fin octobre d’attribuer l’exploitation au groupement "Baguette/Bodarwé/Joly/FAS Services". Les deux soumissionnaires non retenus ont alors introduit un tel recours et le 10 décembre 2020, le Conseil d’État a statué par voie d’arrêt en décidant de ne pas suspendre la décision du collège pour une raison formelle : la conclusion d’un contrat de fortage ne relève ni du droit des marchés publics ni du droit des concessions et le recours introduit sur cette base n’était donc pas fondé.

Le 28 décembre 2020, le collège a donc pris une nouvelle décision juridiquement renforcée attribuant définitivement l’exploitation au groupement composé d’entreprises locales.

La commune relève que la continuité de l’activité de la carrière se fera en garantissant la reprise du personnel de l’exploitant actuel Ferrari Rari Granulats. Le nouvel exploitant reprendra officiellement les rênes de la carrière à partir du 1er février pour une durée de 20 ans.