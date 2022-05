blegny Des logements sont disponibles pour les Ukrainiens au sein du bloc E.

Fin 2021, un accord était passé entre le CPAS de Trooz et la commune de Blegny en vue de reloger des familles sinistrées des inondations.

Une aile inoccupée (bloc E) de l’ancienne caserne militaire de Saive était reconvertie en quelques semaines en appartements et studios. En tout, ce sont 48 logements - huit unités de deux chambres et quarante studios - qui étaient créés, avec sanitaires et cuisines équipées à neuf, et mis à disposition des familles sinistrées de Trooz, dès fin décembre.