Retour en 1380, rassemblez votre courage, et toute votre ingéniosité car vous allez devoir retrouver un mot perdu depuis des temps anciens. Avec l’aide d’un marchand sournois, affûtez votre lame et venez préparer vos flèches pour tester vos talents de chevalier. Voici la nouvelle animation proposée autour du château féodal de Moha. Une déclinaison autour du principe d’un Escape Game… en extérieur. Des énigmes à résoudre, des cadenas à débloquer… et un défi à relever.

À découvrir en avant-première : du 11 au 15 avril, elle sera ensuite proposée au public à partir de l’ouverture de la saison touristique. En pratique : pour des groupes de 3 à 8 personnes, adultes et ados à partir de 14 ans (ou à partir de 10 ans si accompagnés d’un adulte). Tarif : 110 €/ groupe. Durée : environ 1 h 30. Infos et réservations sur https://chateaumoha.be/agenda/castle-game.