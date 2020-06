Ceux qui sont passés par là ce lundi l'ont sans doute remarqué... les travaux relatifs à la mise en piétonnier d'une portion de la rue Cathédrale, dans le centre de Liège, ont débuté. Il faut dire que cette mesure de mobilité (douce) temporaire, visant à aider le commerce local et principalement l'Horeca, doit être mise en oeuvre dès ce vendredi 26 juin. C'est donc pour la fin de cette semaine. Il s'agit d'une mesure "provisoire" qui durera l'été et qui devrait être évaluée par la suite.Pour rappel, c'est la portion comprise entre la rue de l'Université et la place en question qui sera rendue piétonne, sans oublier la partie entre Vinâve d'Île et le tournant Saint-Paul. L'accès au parking est quant à lui conservé.

En outre, le parking vélos sera augmenté avec un total de 18 arceaux mis à disposition des cyclistes sur la place Cathédrale. Les motos auront un nouvel emplacement, situé dorénavant du côté de la Cathédrale.

En pratique, au niveau de la circulation automobile, les accès vont s’organiser comme suit :

Dans la rue Cathédrale, les véhicules qui empruntent cette rue devront obligatoirement tourner à gauche dans la rue de l'Université ;

Dans la rue Charles Magnette, le double sens de circulation est prolongé jusqu’à la rue de la Sirène ;

L’accès à la rue de la Sirène se réalisera principalement via la rue Charles Magnette et la circulation y sera autorisée dans les 2 sens ;

L’accès au parking Cathédrale se réalisera exclusivement via le tournant Saint-Paul (et la place Saint-Paul).

En ce qui concerne les livraisons, celles-ci seront autorisées de 7h à 11h30 comme dans les autres rues piétonnes.