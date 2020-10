Une nouvelle étape importante est en passe d’être franchie dans le cadre de la réhabilitation du quartier Cathédrale-Nord à Liège : ce 20 octobre en effet, l’enquête publique relative au projet immobilier de la rue de l’Agneau a débuté ; elle s’achèvera le mercredi 4 novembre, une réunion de clôture sera organisée ce jour.

Au menu de ce projet immobilier, la démolition d’une trentaine de maisons, principalement rue de l’Agneau mais également rue du Rêwe et Quai-sur-Meuse, avant la phase de reconstruction ; on parle de 27 logements répartis sur 5 immeubles.

Voilà un chantier de plus à Liège donc mais dont la dimension symbolique est, faut-il le rappeler, importante. Car c’est ici qu’en 2009 les autorités faisaient fermer les derniers "boxons" du quartier Cathédrale-Nord. Une étape qui n’a toutefois pas éradiqué la prostitution dans ce quartier… ni les faits de deal d’ailleurs.

Christine Defraigne et Maggy Yerna, échevines en charge de l’Urbanisme et du Développement territorial, ne peuvent dès lors que se réjouir de cette nouvelle majeure pour cette partie du centre où, depuis 2011 déjà, on a vu germer des projets comme la Maison de l’Habitat (rue Léopold), des logements publics rue Souverain-Pont, l’opération Créa’shop et divers projets privés… Récemment des permis ont aussi été octroyés pour l’îlot Souverain-Pont-Madeleine et l’ancien magasin Humblet.

Dans le cas présent, le projet prévoit donc la démolition d’une trentaine de maisons, la construction d’immeubles et la transformation et le rehaussement de l’immeuble situé à l’angle du quai et de la rue Nagelmackers. Il s’agira de bâtiments Rez + 5, comprenant au total de 27 logements, 3 surfaces commerciales et 2 surfaces d’activité plus artisanale. Les logements sont composés de 10 x 1 chambre, 10 x 2 chambres, 6 x duplex de 2 chambres et 1 x 3 chambres.