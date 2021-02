Lixhe Une demande de permis unique est introduite par le troisième cimentier belge à cette fin.

CBR Lixhe est une entreprise qui produit et commercialise une large gamme de ciments destinés aux secteurs de la construction, des infrastructures et des travaux. Annuellement, l’usine implantée le long du Canal Albert et sur le banc géologique de Visé produit 1,4 million de tonnes de clincker, la matière première, et 1,5 million de tonnes de ciment.

Étant un des trois principaux cimentiers belges et possédant quatre centres de production dont celui de Lixhe est le plus important, la société emploie actuellement 182 travailleurs directs et environ 410 indirects. Si elle existe depuis 1950, elle est désormais une filiale du groupe international HeidelbergCement, soit le premier producteur mondial de granulats et un des acteurs majeurs du ciment et du béton.

Dans la foulée de ce dernier et comme expliqué ce vendredi par son directeur Benoît Gastout, la volonté de CBR est d’agir en faveur de la durabilité et de limiter son empreinte écologique. Ainsi donc, il s’agit de réduire de 30 % ses émissions de CO2 d’ici 2025, via notamment l’utilisation de combustibles secondaires et l’amélioration de son efficacité énergétique, et de tendre à l’horizon 2050 vers la neutralité carbone.