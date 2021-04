Un an… et plus même, avec ce troisième confinement qui doit (théoriquement) s’achever le 19 avril. Si tout "va bien". Un an donc que tous les secteurs de notre société vivent au "rythme" balbutiant d’une crise sanitaire où les plus érudits semblent perdre leur latin. Et un an que nos jeunes vivent une scolarité bouleversée… dramatiquement expérimentale.

En marge du discours syndical qui semble davantage mettre l’accent sur la sécurité au travail, un collectif (liégeois) d’enseignants du secondaire, a décidé de faire entendre sa voix, celle de professeurs qui dressent un constat d’échec. Celui de l’enseignement à distance.

Suivre un cours derrière un écran est une chose mais encore faut-il disposer d’un écran, d’une bonne connexion, d’un élève attentif, d’un environnement de travail adéquat. D’une classe ? Distanciel est un terme qui n’existait pas dans leur précis de vocabulaire avant la crise. Justement car il n’était jamais usité… du moins avec les 12 - 18 ans.