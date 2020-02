Christine Defraigne et Élisabeth Fraipont momentanément "absentes" du conseil… il ne restait plus que Gilles Foret comme élu MR sur les bancs du collège et, dans la salle, une Diana Nikolic, cheffe de groupe MR, bien seule face à une unanimité de gauche. En prenant la parole pour poser des questions, émettre des doutes sur l’efficacité de la motion, la libérale savait qu’elle prenait un risque. Qu’on soit d’accord ou pas sur le fond, il faut lui reconnaître ici un certain courage politique...

Au lendemain de ce débat tendu, elle maintenait d’ailleurs sa position et, surtout, dénonçait une certaine hypocrisie de la part des (autres) élus liégeois. "J’ai rarement été face à une telle pression", nous confiait-elle, "et dans les heures qui ont suivi, j’ai vu passer de nombreuses critiques, dénonçant le caractère inhumain de notre abstention. Je peux vous assurer que c’est tout le contraire. Je dirais même que, ce qui est inhumain, c’est le fait de donner de faux espoirs, faire de fausses promesses que même les partis de gauche seront incapables de respecter. Faire croire qu’avec cette motion, la régularisation peut devenir systématique... Ce n’est pas la vérité, c’est irresponsable."

Un vrai débat…

Diana Nikolic le précise encore, le MR pour Liège n’est pas contre la question d’une régularisation "plus humaine". Au contraire, insiste-t-elle. "Notre volonté était surtout de débattre de ce dossier hautement important car oui, il est inhumain de laisser des gens dans des situations temporaires comme on le fait pour le moment. Par contre, je voulais poser la question des critères adoptés lors des précédentes régularisations. Pourquoi n’ont-ils pas été inscrits dans la loi ? Je sais que nous adoptions une position impopulaire mais je revendique la vérité et je souhaite adopter une position que nous serons capables de tenir." Sa volonté était de proposer des amendements ce lundi soir, "mais on m’a dit que ce n’était pas possible. Parmi les critères, nous retenons la résidence durable et la scolarisation".