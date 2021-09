Pour tenter d’oublier la météo estivale désastreuse que nous venons de vivre, le Domaine provincial de Wégimont ouvrira ses portes les week-ends de septembre (à l’exception des dimanche 12 et samedi 18 septembr).

Cette prolongation de la saison permettra également aux familles sinistrées, qui n’en ont pas encore eu l’opportunité, de profiter gratuitement du parc et de la piscine. Enfin, les 5 clubs de natation qui ont trouvé refuge à Wégimont pourront continuer à bénéficier des installations jusqu’au 26/9. Les activités traditionnelles seront proposées pour le plus grand bonheur de tous : accès au parc, aux piscines et ce sur réservation.

Pour la plus grande joie des petits et des grands, il sera donc possible d’accéder aux toboggans et de profiter de la pataugeoire durant ces week-ends de septembre. Il faut toutefois souligner que la réservation reste OBLIGATOIRE (piscine, parc). Dans le même esprit, les règles COVID restent bien évidemment d'application dans tout le domaine.

Par cette initiative, la Province de Liège souhaite apporter un peu de soleil à toutes et tous en leur permettant d’accéder, durant les week-ends de septembre, aux activités proposées dans le Domaine et leur permettre ainsi de rattraper cet été particulièrement maussade.



Notons qu'il est demandé de réserver à l'avance.



Informations pratiques :

Adresse: Chaussée de Wégimont, 76 - 4630 SOUMAGNE – www.provincedeliege.be/wegimont

Horaires: le Domaine ouvre ses portes tous les jours, de 10h à 19h.

Réservation obligatoire: www.provincedeliege.be/wegimont ou chateau.wegimont@provincedeliege.be ou via WBT, www.365.be, www.liegetourisme.be

Tarifs :

Adulte: 4,50€ - Enfant de moins de 12 ans: 3€ - Enfant de moins de 3 ans: gratuit

Services administratifs: ouvert en semaine de 7h30 à 12h et de 12h30 à 17h, accessible: par mail: chateau.wegimont@provincedeliege.be et par tel Eric MESTREZ Directeur: +32 (0)4 279 24 00