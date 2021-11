Politique Élue avec 57,1 % des suffrages, elle succède à Gilles Foret.

L’échevin liégeois Gilles Foret l’avait annoncé : après avoir occupé le poste de président du MR de Liège-Ville depuis deux mandatures, il ne désirait pas se représenter à ce poste, la fonction étant, selon lui, incompatible avec les missions de recul que doit avoir le président par rapport aux mandataires exécutifs.

La place était donc libre… et c’est Cécile Firket, visage bien connu du MR liégeois, qui a été élue présidente, avec 57,1 % des suffrages devant Olivier Boussart et Marième Kaba.

Membre de la famille libérale et sympathisante depuis toujours, Cécile Firket s’était présentée aux élections communales de 2018 et aux fédérales de 2019. Depuis janvier 2019, elle exerce la fonction de conseillère au CPAS de Liège tout en tant administratrice au sein d’une société publique et de différentes ASBL. Avocate au barreau de Liège, elle est spécialisée dans les droits de la famille et de la jeunesse. Elle a par ailleurs été présidente de la confédération libre du jeune barreau de Liège…

"Renforcer la visibilité et l’action du MR pour