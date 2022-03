Événement musical en région liégeoise : le spectacle du Trio Meuwis-Verderame-Desaubies, “Quand le Jazz est là”, sera joué en version Big Band au Centre culturel de Seraing fin mars, au profit de l’association “Natacha Princesse Girafe”, le tout avec deux invités de prestige : Fabrice Merny et Pierre Theunis sans compter un invité surprise…

Michel Desaubies au chant, André Meuwis au piano et Mimi Verderame à la guitare ont créé ce spectacle en avril dernier.

Mais cette fois, c’est en version Big Band, qu’il sera joué les 26 et 27 mars au Centre culturel de Seraing.

Pour l’occasion, Mimi Verderame assure la direction d’orchestre et jouera à la batterie, parfois à la guitare.

André Meuwis reste au piano et Michel Desaubies continue à nous raconter sa petite histoire jazzifiée de la chanson française. Il chantera la plupart des chansons, mais pas toutes. En effet, les trois comparses ont décidé de partager ce grand moment avec des amis de longue date : Fabrice Merny et Pierre Theunis (uniquement le 27) et un invité surprise le samedi 26.

Depuis le début du jazz dans les années 30 jusqu’à une époque plus récente, ce sont au total une quinzaine de chansons, de styles assez différents, qui seront jouées à la sauce “Big Band”, ou jazzy, non sans une certaine touche d’humour.

Très vite, les trois amis artistes, initiateurs de ce projet un peu fou, ont décidé que les bénéfices du concert seraient reversés à une association. Ils ont choisi l’association Natacha Princesse Girafe.

Natacha était une petite fille de 5 ans atteinte d’un gliome infiltrant du tronc cérébral inopérable. Après une longue lutte contre la maladie, elle est partie en 2015. En hommage à son incroyable courage, l’association qui s’était créée pour la soutenir a décidé de continuer le combat, en soutien à la famille et pour aider d’autres enfants atteints d’un cancer. Leur combat n’est plus pour Natacha, mais par Natacha, pour tous les enfants qui souffrent.

Infos : “Quand le Jazz est là” en Big band. Samedi 26 mars à 20 h – Dimanche 27 mars à 15h au Centre culturel de Seraing. Prévente : 22€ – Groupes (+15 pers) : 18€ – Sur place : 25€. Réservations : www.centrecultureldeseraing.be.