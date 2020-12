Les voiries du futur Domaine de la Montagne jaune viennent d’être terminées. Batico débutera d’ici quelques semaines la construction des premiers logements. Au programme : 40 maisons et 74 appartements, à proximité du centre de Welkenraedt.

La Montagne jaune est un site bien connu à Welkenraedt : il s’agit en réalité d’un terril, vestige d’une activité minière passée.

L’entreprise Batico planche depuis des années sur la réalisation d’un chantier de 114 logements au cœur de la commune. Les différentes infrastructures - voiries, trottoirs, canalisations, raccordements - sont à présent finalisées.

Été 2022

Place maintenant aux travaux de construction des logements, pour lesquels les permis sont attendus dans les semaines qui viennent.

"Les premières maisons devraient être terminées à l’été 2022. Au printemps, nous allons aussi débuter la construction d’une première résidence de 14 appartements, celle-ci sera finie à l’été 2023", détaille Georges Corman, dirigeant de Batico.

"Nous avons veillé à ce que le projet reste très convivial, notamment en privilégiant des raccourcis pédestres qui permettront de rejoindre facilement le centre sans devoir prendre la voiture", souligne le bourgmestre de Welkenraedt, Jean-Luc Nix, confronté depuis plusieurs années à une hausse du nombre d’habitants dans la commune (le cap des 10 000 habitants a été franchi en 2019).

"Welkenraedt est très prisée et appréciée pour son statut de petite ville à la campagne, avec sa gare, ses bus, ses commerces, et la proximité d’entreprises pourvoyeuses d’emplois. Tout cela justifie la création de nouveaux logements et permet d’attirer une population diversifiée."

Volumétrie simple

Le programme prévoit 40 maisons de 3 ou 4 chambres, et 74 appartements 2 ou 3 chambres, répartis en 7 résidences.

"Nous avons voulu respecter les lignes de force du paysage, en prolongeant le mode d’urbanisation des rues avoisinantes au niveau de l’implantation, de la densité et des gabarits. Les matériaux utilisés - briques claires et bardages bois -, et les constructions, de volumétrie simple, compacte et lisible, forment un paysage bâti cohérent", conclut Olivier Rensonnet, l’un des architectes du projet.