L’arrêt a été rendu il y a une petite semaine déjà et les commerçants de Herve, Verviers et d’autres localités entourant Soumagne ont pu en prendre connaissance… soulagés : le Conseil d’État vient d’annuler le permis délivré au promoteur Property&Advices pour le centre commercial Central Piazza de Soumagne, soit un vaste centre de plus de 20.000 m² au cœur de la commune.

"Le Conseil d’État met en effet aujourd’hui fin à une saga qui a débuté en… 2008", se réjouit l’Union des Classes Moyennes à Liège qui a toujours plaidé pour l’annulation de ce projet. Cette fois, c’est bien la fin d’une saga longue de 12 ans et riche de 3 recours interministériels et 4 recours au Conseil d’État. "Le simple bon sens", insiste-t-on à l’UCM.

Pour rappel, dès 2008, une demande de permis était donc introduite pour la réalisation d’un centre commercial de plus de 20.000m², sur la friche des Bétons Mosans à Micheroux (Soumagne). Le projet lourdement contesté avait finalement obtenu son permis socio-économique de la Région wallonne mais attendait encore le feu vert du Conseil d’État, lequel devait statuer sur un recours en annulation introduit par Fléron en 2016.

Il y a plus d’un an, le projet s’inscrivait déjà en pointillé car le délai liant le promoteur et le propriétaire des terrains était désormais dépassé. Chronique d’un échec annoncé…

"C’est le bon sens qu’UCM Liège défend depuis des dizaines d’années en alertant les autorités politiques et les élus locaux sur la dangerosité de ces parcs commerciaux localisés en périphérie des villes et communes. En se vidant de leurs habitants, de leurs commerces, de leurs bureaux et parfois de leur administration et de leurs services, les centres-villes se meurent", commente-t-on encore l’UCM Liège. Il n’en sera rien ici et c’est donc bien le combat des centres-villes contre les centres commerciaux qui est gagné par les premiers.

Pas de commerces… mais sans doute du logement. "Le propriétaire du site, les autorités communales, UCM et les commerçants souhaitent à présent passer à une autre étape : développer du logement de qualité afin de revitaliser le noyau urbain et son appareil commercial".