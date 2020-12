Et d'interroger le ministre sur son évaluation de l'impact de la sortie du nucléaire sur le développement des énergies renouvelables ainsi que sur les perspectives d'emplois.

Dans sa réponse, ce dernier indique que " selon une étude menée par le Bureau fédéral du Plan, on parle de 0,14 emplois par GW/h pour le nucléaire contre 0,11 pour le gaz, 0,87 pour le photovoltaïque (6 fois plus que le nucléaire) et 0,17 pour l'éolien".

Il ajoute que " le Plan national Énergie-Climat, qui sera bientôt revu à la hausse, prévoit qu'en 2030, rien qu'en Région wallonne, nous produirons 3300 GW/h avec du photovoltaïque (2871 emplois) et 4600 avec de l'éolien onshore (782 emplois)".

Un ancrage local des emplois



Quant à l'ancrage local de ces emplois, le premier élu écologiste cité étant issu de Huy, le Bureau fédéral du Plan précise encore qu'" une grosse partie des chaînes de création des sources d'énergies renouvelables seront créées localement".

De quoi donc permettre selon Rodrigue Demeuse, évoquant également les projets aux Awirs et à Seraing, de se montrer confiant en ce que " la transition énergétique, par le biais des énergies renouvelables, représente une source importante d'emplois locaux" .



Ce lundi, le député régional Rodrigue Demeuse interpellait le ministre wallon de l'Énergie Philippe Henry