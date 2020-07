Depuis une semaine déjà, une joyeuse bande de jeunes Aqualiens, de naissance ou d'adoption, sillonne les routes et les chemins d'Aywaille à la recherche... d'une bonne action !

Dans le cadre de l'opération Été solidaire en effet, quelques jeunes ont été "engagés" par la commune via son Plan de Cohésion sociale pour travailler utilement durant cet été. Ainsi, durant deux semaines, ces jeunes peuvent appréhender le monde du travail mais avec la satisfaction de se mettre au service de la communauté. À Aywaille en effet, on a décidé de donner un sens à leur travail en confiant à ces jeunes la mission de mise en valeur du patrimoine local, qu'il soit immobilier, naturel ou simplement humain...

Encadrés par le Plan de Cohésion social donc mais également par des membres de l'administration communale, ces jeunes ont déjà pu offrir leurs services à l'association de protection de la Heid des Gattes. Ici, ce sont divers chemins et installations pédagogiques qui ont subi un petit lifting cette semaine.

"À Chambralle, la fontaine a aussi pu bénéficier de leurs soins attentifs pour se remettre en beauté", se réjouit René Henry, échevin en charge du Plan de Cohésion sociale. "Ils ont aussi travaillé dans le parc communal à Sougné-Remouchamps où le monument Marcellin La Garde a connu une véritable cure de jouvence, tout comme d'autres monuments mémoriels qu'abrite ce parc. Demain et la semaine prochaine, sous l’agréable et attentive conduite de Catherine et de Nathalie, ce sont encore d’autres coins, sites et institutions de notre commune qui recevront la visite de cette formidable équipe".

Au programme notamment : visite de l'Arche et de ses pensionnaires porteurs d'un handicap mais aussi du centre de la Croix Rouge à Sedoz...

Une expérience unique pour cette jeunesse, au service de leur commune.