Après plusieurs prolongations, voici désormais que la Sofico, gestionnaire des infrastructures routières, annonce un nouveau report dans le cadre du chantier de réaménagement de l’échangeur n°3 "Bierset" (E42/A15). En effet, en raison de "retards au niveau des travaux en lien avec les impétrants", la bretelle de sortie de l'échangeur permettant aux usagers circulant vers Liège de quitter l’autoroute restera fermée durant les congés d’été.

Aussi, les usagers circulant sur l’E42/A15, en direction de Liège, devront continuer à suivre les alternatives proposées, soit emprunter la sortie n°4 "Flémalle" ou poursuivre sur l'autoroute jusqu’à la sortie n°2 "A604 – Seraing – Grâce-Hollogne" afin d’emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la rue Diérains Prés, la rue de Bierset et la rue de l’Aéroport.

Pour rappel, ce chantier, lancé en février dernier, vise à réaliser des aménagements à proximité de l’échangeur n°3 "Bierset" de manière à améliorer la mobilité et la capacité du réseau, notamment grâce à la création d'une nouvelle traversée sous l’autoroute. "Cette traversée supplémentaire sous l’autoroute aura un effet significatif sur la fluidification du trafic et sur la sécurité. Ces aménagements amélioreront la capacité du réseau et permettront un accès plus aisé à Liège Airport", souligne-t-on à la Sofico.

Ce chantier s’organise en plusieurs phases qui n’impactent pas la circulation sur l’autoroute mais bien certains accès et certaines sorties ainsi que des zones proches de l’E42/A15.

Fin du chantier annoncée en mars 2023.