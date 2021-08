Il est néanmoins recommandé d’emprunter au maximum des itinéraires alternatifs et d’éviter cette zone fort fréquentée. Dans le cadre du projet tram, mais aussi pour des raisons de sécurité, le pont des Tilleuls avait été démoli puis reconstruit. Cette initiative est non seulement bénéfique pour le passage du tram, mais également pour tous les autres usagers de la route et la desserte du quartier entre Cointe et le Quai Banning. Le passage à deux voies de circulation est prévu pour les automobilistes.

Dans le cadre du chantier du tram de Liège, la circulation, actuellement en sens unique, entre la rue Mandeville et le giratoire E25 sera rétablie en double sens à partir du LUNDI 30 AOÛT 2021. La réouverture à la circulation du pont des Tilleuls est prévue le VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021. C'est une adaptation qui permettra de fluidifier le trafic automobile jusqu'à la réouverture estimée à fin octobre du tunnel E25 (fermé à cause des inondations du 15 juillet 2021).