La vie d’un chantier n’est pas simple, encore moins lorsqu’il s’agit d’un titanesque chantier dans un centre-ville. Dans le cadre du projet de tram de Liège, la cellule en charge de sa réalisation a annoncé que les travaux d’égouttage sur le boulevard de la Sauvenière au niveau de la rue Lonhienne vont se poursuivre du lundi 19 octobre au mercredi 25 novembre suite à certains aléas survenus.

Le déplacement d’une conduite d’eau entraînera dès lors la fermeture temporaire de l’accès à la place Xavier Neujean et à la rue Lonhienne à partir du boulevard de la Sauvenière. Une bande de circulation sera maintenue sur le boulevard de la Sauvenière dans chaque sens durant toutes les phases du chantier.

Quatre phases

Du 19 octobre au 23 octobre la zone de chantier sera située sur le site propre des bus, ceux-ci continueront donc à circuler sur les bandes de circulation automobiles.

Du 26 octobre au 13 novembre la zone de chantier sera située à l’entrée de la rue Lonhienne qui sera mise en voie sans issue et ne sera donc plus accessible par le boulevard de la Sauvenière. Une déviation sera mise en place pour accéder à la rue Lonhienne en empruntant la rue Saint-Gilles et la rue Sur-la-Fontaine. La zone de chantier sera située sur le trottoir et sur la bande de stationnement. Des places de stationnement seront temporairement supprimées et un couloir piéton sera aménagé le long du chantier.

Du 16 novembre au 19 novembre la zone de chantier sera située à l’entrée de la place Xavier Neujean. Il sera désormais possible de sortir de la place Xavier-Neujean en direction du boulevard de la Sauvenière. Toutefois, il sera nécessaire d’emprunter la déviation mise en place pour entrer sur la place Xavier-Neujean, en empruntant le rond-point Opéra, la rue Georges Clémenceau et la rue des Dominicains.

Du 20 novembre au 25 novembre la zone de chantier sera à nouveau située à l’entrée de la rue Lonhienne. Les mesures d’application seront les mêmes que lors de la phase 2. L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier…