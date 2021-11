Ce vendredi 19 novembre en soirée, une nouvelle étape sera franchie dans le cadre du chantier de réfection des revêtements et de sécurisation de la N3 (rue d’Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve) : la phase en cours au niveau de la rue d’Amercoeur s’achèvera, permettant de libérer les voies nouvellement réhabilitées entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec la rue des Prébendiers.

Pour rappel, ce chantier qui a débuté le 25 octobre dernier porte sur la N3 entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux, soit sur 5 km (rue d’Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve). Il vise à :

Réfectionner les revêtements de la nationale ;

Réhabiliter et sécuriser la traversée RAVeL et les traversées piétonnes (îlots, accès PMR) ;

Renouveler les marquages existants pour mieux intégrer les bus et modes doux sur toutes les zones sur lesquelles cela s’avère possible.

Le chantier est découpé en différentes phases :

N3/rue d’Amercoeur depuis le pont d’Amercoeur (non compris) jusqu’au carrefour formé avec la rue des Prébendiers (non compris)

=> Les travaux ont été réalisés du 25 octobre au 19 novembre 2021.

N3/rue de Herve entre le carrefour formé avec la rue Prince de Liège (non compris) et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux (non compris) => Les travaux sont en cours depuis le 9 novembre dernier et devraient s’achever, sous réserve des conditions météorologiques, le 26 novembre prochain. Pendant cette période, sur cette zone de la nationale :

o La circulation s’effectue sur une voie dans chaque sens ;

o La vitesse maximale est limitée à 30 km/h.

Les informations relatives aux phases suivantes du chantier (conditions de circulation, calendrier…) seront communiquées par la suite.

Pour démarrer ce chantier, afin d’assurer la mobilité la plus optimale possible, il a été décidé d’attendre que la liaison E25-E40/A602 soit à nouveau accessible sur une voie sur toute sa longueur, ce qui est le cas depuis le 15 octobre dernier. Il était également nécessaire de le réaliser avant la tenue d’un chantier particulièrement conséquent qui débutera en 2022 et qui visera à transformer l’autoroute E25/A25 en boulevard urbain entre le Pont-Barrage de Monsin et Bressoux.

***

Ce chantier représente un budget de près de €1,6 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.

Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

C’est la S.A. WILLEMEN INFRA S.A. qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.