C’est en bord de Meuse, à Jupille et à Herstal, près de Liège, que se trouvaient les résidences des ancêtres de Charles le Grand. Dès lors, il serait parfaitement plausible que Charlemagne soit né à Jupille ou à Herstal.

Un voile a toujours été soigneusement jeté sur sa naissance que l’on date autour de 742. Même par son contemporain et premier biographe, le chroniqueur franc Éginhard, dont la Vie de Charlemagne fut achevée vers 830. En ce temps-là, avouer que le grand Empereur d’Occident était né dans un petit hameau des bords de Meuse n’était pas très prestigieux.

Pourtant, Charlemagne n’a jamais caché ses sentiments pour le pays de son enfance. Il a résidé à Herstal à de très nombreuses reprises. Il est certain qu’en 770, il a célébré la fête de Pâques à Liège dans la basilique qu’avait fait construire saint Hubert pour y déposer les reliques de saint Lambert.

Il est aussi établi que lorsque Charlemagne tenta une dernière fois de mettre les Saxons au pas - sans faire de quartier -, il arriva à un endroit entre l’Elbe et le Weser où il installa son camp. Il décida d’y passer l’hiver et baptisa l’endroit du nom de Herstal. Le lieu existe encore aujourd’hui sous le nom de Herstell en Westphalie.

Une force

Charles était une fameuse pièce d’homme ! Lorsque le squelette de l’Empereur a été exhumé et mesuré, on a estimé qu’il mesurait entre 1 mètre 86 et 1 mètre 92. Il avait, a écrit Éginhard, la tête ronde, les yeux très grands et vifs, un nez un plus grand que la moyenne, un visage joyeux et prêt à rire. Charlemagne ne portait pas ou presque pas de barbe ; par contre, il arborait de superbes moustaches à la gauloise. Son cou était un peu court et gras. Il adorait nager et monter à cheval. Il était bien découplé, et surtout grâce à une démarche assurée, il donnait une impression d’équilibre.

Malgré un ventre un peu trop "enveloppé", on pouvait difficilement le qualifier d’obèse. On a raconté que sa force était telle qu’il pouvait soulever un de ses leudes d’une main, le projeter en l’air et le rattraper (si possible). Cela le faisait rire aux éclats. On peut imaginer que le leude riait nettement moins. Il buvait avec beaucoup de modération et l’ivresse lui faisait horreur. Pendant ses copieux repas, il écoutait de la musique ou des lectures, notamment les ouvrages de saint Augustin.

En général, il s’habillait très simplement et rien ne le distinguait de ses gens. Les jours de fête seulement, il portait des vêtements brodés d’or et était coiffé d’un diadème d’or et de pierreries.

Charlemagne était extrêmement attentif à la réforme de l’école palatine qui existait déjà depuis les Mérovingiens. Il fit organiser par le clergé les écoles paroissiales qui pouvaient être fréquentées par les enfants des serfs, et développa les études monastiques et épiscopales. Il invitait des savants, apprenait à écrire en latin et à parler en grec. Il aimait le chant grégorien. L’essor de l’architecture en son temps prépara la renaissance romane.

Il se levait plusieurs fois par nuit pour travailler, en ce compris avec des collaborateurs qui n’étaient pas nécessairement ravis. Il établit des commissaires royaux, les missi dominici, qui avaient pour fonction de parcourir les provinces pour expliquer les législations royales et faire état des éventuels abus de pouvoir.

Si les biographes de Charlemagne divergent parfois sur certains points de détail, ils sont unanimes pour reconnaître au grand Empereur une virilité ravageuse. On lui connaît cinq femmes légitimes, six concubines et plusieurs maîtresses "de passage".

S’il est difficile de croire fondées les rumeurs d’inceste avec ses filles, il en va différemment de ce que l’on a appelé le "péché de Charlemagne". Dans la très intéressante étude de Rita Lejeune et Jacques Stiennon sur la légende de Roland dans l’iconographie du Moyen Âge, apparaît à plusieurs reprises la vieille histoire d’un inceste de Charlemagne avec sa sœur Gisèle. Roland, mort à Roncevaux, n’aurait pas été son neveu mais son fils.

Il était en très bonne santé, sauf les quatre années qui précédèrent sa mort. Les rhumatismes dont il souffrait beaucoup et depuis longtemps, jusqu’à le faire boiter à la fin de sa vie, le déterminèrent à choisir Aix-la-Chapelle pour faire construire son palais doté de bains d’eau thermale.

Charlemagne y mourut le 20 janvier 814, après avoir reçu les derniers sacrements. Il était âgé d’environ 72 ans et avait régné 47 ans.