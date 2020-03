Nous l’annoncions ce week-end, Charles Johnen, un jeune homme âgé de 20 ans et originaire de Montzen a disparu dans la nuit de jeudi à vendredi… il a été aperçu pour la dernière fois place de Coronmeuse.

C’est ce vendredi 6 mars, vers 2 h du matin que le jeune homme a été aperçu pour la dernière fois, il descendait d’un bus place de Coronmeuse et se rendait à pied en direction du centre de Liège. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Charles revenait comme d’autres d’une soirée estudiantine. Depuis sa disparition, ses proches et des bénévoles ont réalisé plusieurs recherches. Ce week-end, 300 personnes se sont mobilisées… en vain. Ce lundi, la situation était inchangée nous confirmait-on au parquet de Liège.

L’avez-vous vu ?

L’avis de recherche est donc toujours d’actualité.

Charles mesure 1m90 et est de corpulence mince. Il a les cheveux châtains coupés court. Il porte un appareil auditif aux deux oreilles et des lunettes à monture ronde et noire. Au moment de sa disparition, il portait un pull bordeaux et un pantalon bleu foncé.

Si vous avez vu Charles Johnen ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs de la police via le numéro de téléphone gratuit suivant : 0800/30.300. ou via Child Focus au n° 116 000. Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis se trouve sur le site www.police.be.