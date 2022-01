ANS/AWANS En cette période de doute en lien avec le Covid-19, l’ASBL Récipro-Cités Ans-Awans et le conseil de quartier d’Ans Coteaux envoient un message plein d’espoir concernant l’organisation des chasses aux œufs. Celles-ci, et d’autres activités, sont donc programmées le 9 avril à la cité Vandervelde à Loncin, le 16 avril à la cité Al’Trappe à Alleur, le 18 avril à la cité du Bourdon à Xhendremael et le 19 avril dans les cités Champs d’Aviation et Henri Lonay à Ans. Pas encore de date fixée pour la cité des Saules à Awans mais l’événement aura lieu. Quant à la chasse aux cocognes des Coteaux d’Ans, elle est prévue le 17 avril dans le parc des Coteaux. J. Def.