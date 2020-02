Générations Chaudfontaine réclame une solution pour Vaux-sous-Chèvremont et...

La situation que connaît depuis quelques jours le village de Vaux-sous-Chèvremont n’est pas un cas isolé… mais dans la commune de Chaudfontaine, située dans l’agglomération liégeoise, l’absence d’un distributeur bancaire étonne toutefois. Ici en effet, tant à Chaudfontaine qu’à Vaux-sous-Chèvremont, les citoyens ne disposent donc plus d’aucune agence... ni même d’un distributeur. Une situation qui agace la commune et plus particulièrement le groupe Générations Chaudfontaine (GC), qui réclame une solution d’urgence…

“Lors du Conseil communal d’octobre dernier, notre Conseiller communal Jean-François Close Lecocq de Générations Chaudfontaine informait le Conseil que la seule agence bancaire disponible à Vaux- Sous-Chèvremont allait fermer prochainement”, rappelle aujourd’hui Axel Noël, chef de groupe pour GC, qui précise que la demande avait été faite au Collège d’agir, “afin d’éviter que la population d’un village de plusieurs milliers d’habitants ne se trouve privée du moindre service bancaire”. Et ce, d’autant que le distributeur devait aussi disparaître… et que la situation est identique à Chaudfontaine donc.

Manque d’anticipation ?

Aujourd’hui, la fermeture a bien été réalisée, malgré un courrier envoyé par le Collège auprès du siège de BNP Paribas en janvier dernier.

Fin des débats ? Pas pour Générations Chaudfontaine qui dit “ne pas vouloir se résoudre à cet état de fait et regretté le manque d’anticipation, pour un service qui reste utile aux habitants”. Car des pistes existent assure encore Axel Noël qui les détaille aujourd’hui…

“Nous avons demandé avec insistance au Collège d’interpeller également bpost pour qu’il assure un point Bancontact sur le village de Vaux-Sous-Chèvremont. À l’image d’une commune voisine, il est possible d’envisager l’installation d’un distributeur dans des bâtiments communaux”… L’échevinat de Vaux étant idéalement situé.

Autre piste avancée : “l’implémentation d’un distributeur dans un magasin idéalement situé”… “Nous demandons dès lors au Collège d’examiner ces propositions et d’interpeller les responsables en question pour que ce service élémentaire puisse être rendu aux habitants valcaprimontois”.