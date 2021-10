Pour en bénéficier, chaque sinistré peut adresser sa demande d’aide en "cash" à la cellule "inondations" via l’adresse inondations@chaudfontaine.be ou par téléphone au 04/361.55.03 dès ce lundi 11 octobre à partir de 10h00. Une visite sera alors prévue par la Commune pour établir avec chaque sinistré l’inventaire de ses besoins, qui permettra, le cas échéant, de lui fournir des aides complémentaires, matérielles ou autres.

"La cellule "inondations" centralise l'aide aux sinistrés et se met à leur disposition pour toute demande d'aide et de renseignement. Un courrier, accompagné d'un triptyque reprenant toutes les aides disponibles et d'un inventaire, est distribué ce samedi dans tous les ménages sinistrés".

La Commune de Chaudfontaine annonce vouloir. Calculs fait, la Commune a précisé que