Dès le 21 mars et jusqu'à la fin des vacances de Pâques, l'aménagement d'une traversée cyclo-piétonne est prévue voie de l'Ardenne.

Les travaux seront effectués au carrefour des avenues Grand Cortil et des Bouleaux, à Embourg.

La commune entend réaliser une traversée cyclo-piétonne pour relier, en sécurité, les quartiers et pôles d’attractivité (complexe sportif, etc.) situés de part et d’autre de la grand-route et ralentir le trafic.Concrètement, dès le 21 mars, la voie de l’Ardenne sera complètement fermée, dans le tronçon compris entre le carrefour Source de la Lèche/rue Fernand Huet et la rue Au Chession, avec mise en cul de sac des avenues des Bouleaux et du Grand Cortil.Deux déviations sont mises en place : via l’autoroute pour les moyennes distances et via la voie de Liège pour les déplacements locaux et les lignes de bus 30, 64 et 65.Aux alentours du 19 avril, le trafic sera rétabli mais régulé par des feux qui seront retirés début mai.Le chantier, commandité par le SPW, est effectué par l'entreprise Colas.se réjouit la commune de Chaudfontaine.