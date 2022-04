C’est avec un an d’avance sur son planning que l’embouteilleur d’eau minérale installé à Chaudfontaine vient d’obtenir la certification de neutralité carbone, conformément à la norme PAS 2060. En effet, le site utilise de l’électricité 100 % renouvelable, réduit l’utilisation de combustibles fossiles, et continue à investir dans des processus plus durables.

“Le fait d’avoir dès maintenant atteint notre ambition de neutralité carbone pour notre site est une belle motivation pour nos équipes, quelques mois seulement après avoir été durement touchées par les inondations”, explique Achmed Boumrah, le directeur du site. En effet, l’embouteilleur venait à peine d’annoncer ses plans pour atteindre la neutralité carbone en 2023, que l’entreprise s’est retrouvée sous eau. Les dégâts étaient considérables.

“Nous avons travaillé pendant des semaines, avec notre équipe et des bénévoles, pour tout nettoyer et remettre le site de Chaudfontaine en état afin de relancer la production”, raconte Achmed Boumrah. “Mais nous avons aussi bien vite commencé à réfléchir à une manière de transformer cette situation pénible en une expérience positive. Nous avons conservé nos ambitions et, pendant le processus de reconstruction, nous avons toujours gardé la durabilité à l’esprit dans nos choix.”

Plastique 100 % recyclé

Cela fait des années que l’entreprise multiplie ses efforts de réduction d’émissions de carbone, en utilisant davantage de sources d’énergies renouvelables. “L’électricité que nous achetons est 100 % renouvelables, mais nous produisons aussi notre propre énergie grâce à nos panneaux solaires. En outre, un ingénieux système nous permet de chauffer les bâtiments via la chaleur naturelle de la source Chaudfontaine”, ajoute le directeur.

Afin de compenser le reste de ses émissions de carbone, l’embouteilleur soutient un projet de reboisement à Orinoco, en Colombie, ce qui réduit le CO2 dans l’atmosphère.

“Nous allons continuer sur cette voie de la réduction d’émissions de carbone. Ainsi, nous allons prochainement remplacer nos chariots élévateurs et nos compresseurs fonctionnant aux combustibles fossiles par des modèles plus durables.”

En outre, Chaudfontaine est une des premières marques du portefeuille de The Coca-Cola Company à être passée au plastique 100 % recyclé en 2019. Cela permet une économie en carbone de plus de 44 %.

Il n’y a donc plus aucun nouveau plastique utilisé dans la production des bouteilles en rPET de Chaudfontaine. Même le film autour des multipacks est en plastique recyclé. Et ils sont 100 % recyclables.