Les autorités locales de Chaudfontaine ont fait savoir qu'elles ouvraient un compte et ce, afin de lancer un appel à la solidarité, pour les personnes sinistrées.

Comme la quasi totalité des communes situées le long de la Vesdre, la commune de Chaudfonaine a été violemment frappée par les inondations. Au total, ce son 4.000 habitants sur les 20.000 de Chaudfontaine (1/5e), qui ont été touchés par les inondations, à des degrés divers.

"Certains ont tout perdu. Toute aide financière, même modeste, est la bienvenue", indique dès lors la Commune de Chaudfontaine qui, comme d'autres communes, va devoir faire face à des dépenses urgentes et importantes.

© BELGA

Le n° de compte est le suivant (BE93 0910 0097 3867). "L’argent récolté sera géré par le CPAS de Chaudfontaine au bénéfice intégral des situations les plus dramatiques et les plus urgentes", ont encore mentionné les autorités locales, "Un tout grand merci pour votre générosité. Tout don de 40€ minimum donnera lieu à une déductibilité fiscale".