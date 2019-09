La scène a duré plusieurs heures

Vendredi soir, Bastrim, un Calidifontain de 44 ans s’est présenté au domicile de son ex-compagne. L’homme avait manifestement bu et a, tout aussi manifestement l’alcool agressif. Une dispute a d’ailleurs éclaté entre lui et son ex à tel point que plusieurs heures durant, Bastrim a frappé son ex, entre autres, à l’aide d’une bouteille, le tout devant trois des enfants du couple.

L’alerte a finalement été donnée et le violent interpellé. Interrogé, Bastrim a admis avoir donné une gifle à la dame, mais pas plus. Pourtant, la malheureuse est en incapacité de travail pour 11 jours. Entendue, cette dernière a d’ailleurs expliqué que ce n’était pas la première fois qu’elle était frappée. Le violent a été déféré, dimanche, au parquet de Liège.