En juillet 2021, de terribles inondations ont frappé une partie de la province de Liège. Parmi les communes sinistrées, il y a notamment Chaudfontaine. Le centre de Chaudfontaine, dit Chaudfontaine-Source, notamment, n'a pas été épargné par le débordement de la Vesdre... Si bien que Source-O-Rama a été inondé, tout comme ses abords et le parc. Des dégâts ont ainsi été observés au niveau de la zone de mini-golf ainsi que sur la plaine de jeux. Si le mini-golf a été relativement vite remis en état, les modules de jeux pour les enfants ont été mis hors d'usage à l'aide de rubalise en attendant une intervention.

Bonne nouvelle puisqu'on apprend ce vendredi que les petits peuvent à nouveau profiter de la plaine de jeux!

La zone destinée aux plus grands est, par contre, toujours mise en sécurité avec barrières et rubalise mais on précise que la rénovation va bientôt débuter.

Pour des raisons de sécurité, il est demandé de respecter la signalisation mise en place et d'utiliser uniquement la partie déjà rénovée.