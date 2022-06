En partenariat avec l'ASBL Lieux commun, qui assure la direction artistique du Festival, la commune de Chaudfontaine s'apprête à inaugurer la nouvelle saison du Festival des 5 saisons le samedi 18 juin dans le parc des Sources. Il invite pour l'occasion le public à une journée de visites et de concerts pour donner le coup d’envoi de cette programmation qui rythmera la commune jusqu’en 2024.



Cette édition est inédite à plus d'un titre. "D'abord, elle marque le renouveau des parcs de Chaudfontaine, labourés par les eaux de la Vesdre. Depuis l'automne, le service de l'environnement, le service des travaux travaillent à lui rendre le visage accueillant qu'on lui connait, en collaboration avec Isabelle Fischer, architecte paysagiste de la Province de Liège et Rita Occhiuto, architecte paysagiste et professeure à l'ULiège", commente la commune. "Ensemble, ils ont reconstruit le théâtre dans lequel la programmation du Festival des 5 saisons peut s'inscrire".

avec de nouvelles œuvres que nous vous invitons à découvrir lors d'une visite guidée en présence de certains artistes ! Nous vous invitons à découvrir ici l’esquisse préparée par les architectes et la note d’intention dans le cadre ci-contre.

Du street art à Vaux

Par ailleurs, le festival sortira cette année du cadre strict du parc. En effet, les artistes ont été invités à explorer le cœur des villages pour y trouver des lieux d'expression. C’est sur le pignon du bâtiment situé rue des Combattants, donnant sur la place Foguenne qu'une première fresque prendra place. La direction artistique a lancé un appel à candidatures et les citoyens sont à présents appelés à choisir l’œuvre qu’ils préfèrent pour Vaux-sous-Chèvremont. La fresque sera réalisée en septembre. Attention les votes se clôturent le 30 juin et sont réservés aux habitants de Vaux-sous-Chèvremont, via la plateforme : https://jeparticipe.chaudfontaine.be/fr/node/10949

Une ruche géante dans le parc

Deux nouvelles œuvres seront inaugurées : zZZchUute par Louisa Raddatz, et Rhinotopia de Marina Le Gall. L'oeuvre de cette dernière représente un rhinocéros.



Le dernier rhinocéros blanc a disparu le 19 mars 2018. Cet animal emblématique n'est que la partie émergée de l'iceberg de l'extinction de masse. Rhinotopia avec toutes ces couleurs est donc une manière de rendre hommage à toutes ces espèces que les générations futures ne connaîtront pas. Sa structure en bois en forme de charpente renvoie également vers un nouveau monde à bâtir tandis que l'aspect brut de l'œuvre ouvre la voie à tous les possibles à construire.

Une journée d’animations en plein air

Vous pourrez profiter du parc pour découvrir ces deux œuvres inédites lors de visites guidées au départ du parc des Sources à 14h et à 16h, et recevez des informations des artistes et du directeur artistique du festival. Infos et réservations : 04/3615 636 ou culture@chaudfontaine.be

Assistez aux concerts de la Caravane du jazz dans le parc des Sources à 13h30, 14h30 et 15h30 avec le Trio Sousa Schleb.



Découvrez l’exposition de Carine Guimbard au Pavillon Fourmarier.

Et enfin, soutenez la relance des activités dans la vallée de la Vesdre et visitez par la même occasion Source O Rama pour ne rien manquer des trésors de Chaudfontaine.