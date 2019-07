Le toit avait cédé sous le poids des grêlons et de la pluie

Ce mardi, suite au rapport d’expertise des ingénieurs en stabilité des bâtiments, les travaux de démolition de la toiture de l’AD Delhaize de Vaux-sous-Chèvremont débuteront. Tout sera mis en œuvre pour garantir une sécurité accrue en cas de nouvelles circonstances météorologiques exceptionnelles.

L’AD Delhaize de Vaux-Sous-Chèvremont se situe dans la Galerie Espace 3D, au même titre que plusieurs autres enseignes. Cette moyenne surface emploie 22 équivalents temps plein. Début 2019, l’intérieur du magasin a été entièrement réaménagé et un projet d’aménagement extérieur (programmé fin de l’année) fait actuellement l’objet d’une demande de permis auprès de la Commune de Chaudfontaine.

Mais, vendredi derniert en fin d’après-midi, de fortes grêles suivies de pluies exceptionnelles se sont abattues sur la région liégeoise. Sous le poids de l’eau, une partie de la toiture localisée à proximité des caisses du magasin s’est effondrée. Fort heureusement, le personnel averti par un bruit anormal a procédé dans l’urgence à l’évacuation des lieux, juste avant l’effondrement. Vers 17H30, les secours étaient sur place et le plan catastrophe a été lancé, sous la supervision des autorités communales. Aucun blessé n’a été à déplorer mais par mesure de précaution, la galerie a été entièrement évacuée en attendant l’avis des experts en stabilité.

"Même si aucun blessé n’est à déplorer, nous comprenons que vivre un tel événement n’est pas facile, que ce soit pour notre personnel ou pour les clients présents. Toutes les personnes présentes au moment de l’accident, qui souhaiteraient nous contacter, peuvent nous joindre par mail à l’adresse distry.chaudfontaine@adchaudfontaine.be. Nous nous engageons à les recontacter», a déclaré Manon Detry, Exploitante de l’AD Delhaize.

Depuis vendredi fin de journée, le magasin ne dispose plus d’électricité. Les frigos à l’arrêt, contenant des denrées périssables, ont été entièrement vidés ce lundi, dès autorisation d’accès donnée par les autorités. Les marchandises ont été envoyées pour destruction auprès d’une société agréée. Afin d’éviter tout gaspillage alimentaire, la valorisation du stock encore consommable sera organisée dès mardi, en coordination avec des organismes spécialisés et dans le plus grand respect des impositions relatives à la sécurité alimentaire.

Dès le lendemain de l’événement, des ingénieurs experts en stabilité des bâtiments se sont rendus sur place afin de mesurer l’étendue exacte des dégâts et d’identifier les travaux à réaliser pour une réouverture en toute sécurité.

Un premier rapport reçu durant le week-end recommande la démolition complète de la zone sinistrée. Cette démolition démarrera mardi 30 juillet, conformément aux instructions données dans le rapport d’expert.

Après démolition, un second rapport fixera la manière de reconstruire entièrement la toiture, en consolidant le tout de façon à garantir une sécurité accrue en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. La Direction de l’AD Delhaize espère alors obtenir le permis de reconstruire dans les plus brefs délais et propose d’avancer les travaux de réaménagement prévus fin d’année afin de coordonner les deux chantiers. Tout sera mis en œuvre afin d’organiser la réouverture du magasin dans les deux mois.