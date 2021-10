La commune de Chaudfontaine a particulièrement été touchée par les inondations de la mi-juillet, faisant quatre morts sur son territoire. Au total, 1867 habitations ont été touchées par le déluge, certaines démolies, ce qui représente 3791 sinistrés.

Dès le sinistre, 1159 personnes ont dû être évacuées, avec un centre d’hébergement à Beaufays et de l’aide de Beyne-Heusay et de Fléron pour les habitants de la rive droite de la Vesdre. Un événement qui restera dans les mémoires de chacun.



Désormais, des questions se posent sur les origines de cette inondation. C’est la raison pour laquelle la commune a décidé de se constituer partie civile dans le cadre de l’instruction judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Liège, avec désignation d’un juge d’instruction.

La commune de Chaudfontaine a rassemblé photos et vidéos afin de réaliser une rétrospective des inondations mais également de toute l’organisation qui s’est mise en place après et qui est toujours d’actualité plus de 3 mois plus tard.

"À travers cette vidéo, nous souhaitions mettre l’accent sur la solidarité et remercier une nouvelle fois toutes les personnes et services qui sont venus et continuent de venir en aide à tous les sinistrés", commente la commune sur sa page Facebook.



La vidéo est aussi visible sur la chaîne YouTube de Chaudfontaine : https://www.youtube.com/watch?v=tdrq5z87yPE