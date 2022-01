le curage d’une portion de l’Avenue des Thermes (renivellement du fond du lit du cours d’eau) ;

l’élagage de branches basses et l’abattage des arbres qui menaçaient de tomber ;

la replantation d’arbres et arbustes d’essences indigènes adaptées au milieu rivulaire et pour la stabilisation naturelle des talus ;

l’installation des rampes d’accès provisoire ;

l’évacuation du dépôt généré lors des inondations.



Depuis plusieurs mois, le service des travaux, en collaboration avec le service de l’environnement, le Contrat de rivière Vesdre et le SPW travaillent sur une sécurisation des berges des cours d’eau classifiés non-navigables par la Région wallonne.Plusieurs travaux sont maintenant terminés à Chaudfontaine-Sources :Le but étant de retrouver idéalement le niveau et le profil du lit d’origine renseigné dans la base de données du SPW.Entre les ponts du parc de Hauster, les berges ont été renettoyées et plusieurs arbres élagués et abattus.À Vaux-sous-Chèvremont, notamment rue Namont, des travaux sont en cours et des berges ont déjà été sécurisées par des dispositifs en béton.

Dans le cadre de ces travaux de reconstruction, le Contrat de Rivière Vesdre cherchent des bénévoles pour donner un coup de main lors des chantiers de plantation qui aura lieu ce 18 janvier dès 10h à la Rochette. Info et inscription auprès de Joëlle 0470 64 58 71. Matériel à prévoir : bêches, pioches, gants de travail, bottes, vêtements adaptés à la météo, boissons et collations.

Les services communaux sont à pied d’œuvre dans l’avancement de ce grand chantier de réhabilitation du cours d’eau et de ses berges