Il est venu remplacer ce mardi la célèbre pince à linge du parc de Hauster.

Il y a dix ans déjà, dans le cadre du festival des 5 saisons, "Skin 2", une pince à linge monumentale de 6 mètres de haut était installée dans le parc de Hauster sur le territoire de la commune de Chaudfontaine. Créée par Mehmet Ali Uysal, et visible depuis la route, elle était la reine du parc. Mais le temps a fait son œuvre, et "il était venu le temps pour Skin 2 d’être détrônée, pour des raisons évidentes de sécurité et de stabilité, mais également par la volonté de l’artiste lui-même qui n’a pas souhaité prolonger son existence", a expliqué la commune de Chaudfontaine.

C’est donc avec un pincement au cœur que cette dernière a laissé partir ce mardi sa pince à linge géante pour faire place à une nouvelle œuvre monumentale, le "Parasol 5 saisons", réalisée par le duo d’artistes Niko Van Stichel et Lut Vandebos.