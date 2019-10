Il a percuté une poteau de l'avenue de la Rochette

Un homme de 30 ans a perdu la vie dans un accident de la route, mardi à 0 h 50, avenue de la Rochette à Chaudfontaine. Le Caliditontain était déjà mort lorsque les services d’urgence sont arrivés sur les lieux.

L’individu venait de Trooz et circulait en direction de Chaudfontaine lorsqu’il a perdu le contrôle de son engin et a percuté un poteau se trouvant sur le côté de la chaussée. Le SMUR et la police se sont rendus sur les lieux, mais à leur arrivée, il était déjà trop tard. Les circonstances exactes de l’accident sont pour l’heure encore inconnues.