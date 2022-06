Herstal Le réseau relie 14 bâtiments qui bénéficieront de l’énergie valorisée de l’usine Uvelia.

Le chantier d’installation du réseau de chaleur urbain (RCU) à Herstal, le plus grand en Wallonie, touche doucement à sa fin. "La première boucle de 4,5 km est en cours de finalisation (95 %) et pourra être mise en service début 2023 après les différentes phases de test", s’est réjoui ce vendredi le bourgmestre f.f. de Herstal et président d’Urbeo Invest Jean-Louis Lefèbvre, lors d’une visite de chantier sur le site des Acec, en cours de réhabilitation, qui pourra bénéficier de cette énergie locale, circulaire et durable.