Ce dimanche 7 juin, un premier train de marchandises entre Chengdu, capitale de la province du Sichuan et Liege Airport est arrivé sur la plate-forme Liege Logistics, a fait savoir le porte-parole de l'aéroport liégeois. Cette nouvelle liaison entre Liège et la Chine, après celle reliant Bierset à Zhengzhou, renforce encore un peu la position de Liège comme plateforme logistique, de redistribution en Europe. On annonce d'ailleurs une dizaine de trains complets de matériel médical Covid-19 à destination des hôpitaux britanniques de la NHS.

Pour le directeur général de Logistics in Wallonia Bernard Piette :

"Sur les 1000 blocktrains arrivés en Europe durant le mois de mai, de nombreux opérateurs choisissent désormais la Wallonie comme plate-forme de redistribution en Europe !", précise-t-on encore à l'aéroport.

"Après la connexion de fret ferroviaire entre Liège et Zhengzhou, cette liaison avec la ville de Chengdu accroît la flexibilité de notre offre aux importateurs et expéditeurs européens", s'est réjouit de son côté Luc Partoune, CEO de Liege Airport, "Le commerce entre Liège et la Chine augmente très rapidement. Bien que Liege Airport soit enraciné dans le fret aérien, nous pensons que le développement ferroviaire sur notre site représente une grande valeur ajoutée",