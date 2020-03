Ce lundi en fin de matinée, la FGTB s'est mobilisée place Saint-Lambert pour manifester son soutien aux syndicalistes qui devaient comparaître au tribunal, relativement à l'entrave méchante la circulation reprochée lors de la grève du 19 octobre 2015. Il s'agissasit de "répondre présentaux actions et marquer sa solidarité", indiquait le Setca Liège-Huy-Waremme de son côté : "Non à la criminalisation du mouvement syndical et des mouvements sociaux en général"...

Pour rappel, c'est donc ce lundi que le Tribunal correctionnel de Liège a entamé l'examen du dossier des affiliés de la FGTB poursuivis pour des faits d'entrave méchante à la circulation dans le cadre d'un mouvement de grève. Ces affiliés sont suspectés d'être ceux qui avaient bloqué l'autoroute E40 à Cheratte lors de la grève du 19 octobre 2015. Le 19 octobre 2015, lors d'une journée de grève, environ 300 manifestants avaient bloqué le viaduc de Cheratte sur l'autoroute E40. Ce mouvement avait eu des répercussions importantes puisque des dégradations avaient été commises au viaduc tandis que des médecins et chirurgiens avaient été bloqués dans les embouteillages.

Dix-neuf personnes avaient initialement été inculpées et la plupart renvoyées devant le tribunal pour répondre de faits d'entrave méchante à la circulation. Les faits de dégradations et les faits liés aux décès de patients de médecins bloqués dans la circulation ne sont pas soumis à l'analyse du tribunal. Parmi les prévenus figurent des affiliés (des ouvriers de Pratt & Whitney et de la FN Herstal), des représentants syndicaux et même un dirigeant, Thierry Bodson.

L'examen du dossier a débuté par les auditions des prévenus qui, de manière générale, contestent avoir joué un rôle actif dans le blocage de l'autoroute. Ils étaient chargés de bloquer un centre commercial à proximité et s'étaient ensuite rendus sur l'autoroute, où ils avaient notamment été identifiés grâce aux images de caméras de télévision.

Suspectés d'avoir joué un rôle essentiel dans le décision de blocage, les prévenus ont contesté avoir reçu un mot d'ordre de leurs responsables syndicaux pour aller bloquer le viaduc. Ils ont soutenu qu'ils étaient présents dans le mouvement général alors que le blocage aurait été perpétré par d'autres personnes.

Plusieurs audiences seront encore consacrées à l'examen de ce dossier dans les prochaines semaines.